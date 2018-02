Nielsen hjalp Fortuna å forsvare ledelsen

NTB Sport

André Hoffmann scoret allerede i kampens 2. minutt etter et hjørnespark, men deretter skapte hjemmelaget skuffende lite foran 23.288 tilskuere i egen arena.

Sandhausen kjempet hardt for å henge med i tetstriden og fikk sin store sjanse til utligning da laget fikk straffespark etter at Kaan Ayhan handset i det 74. minutt. Keeper Raphael Wolf sto fram og tok skuddet fra Tim Kister i fast grep.

Da hadde Nielsen nettopp kommet inn. Nordmannen var god den tiden han spilte og skapte to store sjanser for henholdsvis Rouwen Hennings og Benito Raman, som begge misbrukte dem.

1-0-seier var nok for Fortuna, som tok sin fjerde seier av like mange mulige etter vinterpausen og beholder tre poengs luke til Nürnberg, som fredag vant 4-1 over Erzgebirge Aue.

Kevin Möhwald (2), Patrick Erras og Tobias Werner scoret for hjemmelaget, som holder den andre opprykksplassen.

Holstein Kiel på tredjeplass er fem poeng bak Nürnberg, men kan ta innpå med seier over Jahn Regensburg lørdag. Sandhausen på fjerdeplass er nå ni poeng fra opprykksplass.

