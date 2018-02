Jarstein må vente på comeback

NTB Sport

Jarstein pådro seg skaden under oppvarming til kampen mot Borussia Dortmund for to uker siden. Tidligere denne uken var han tilbake på treningsfeltet, og mange ventet et comeback allerede i lørdagens hjemmekamp mot Hoffenheim.

Likevel var han ikke med da trener Pal Dardai offentliggjorde sin 18-mannstropp fredag ettermiddag.

Dardai har sagt seg svært tilfreds med Thomas Krafts prestasjoner i Jarsteins skadefravær. Kraft og Jonathan Klinsmann er keeperne i troppen.

Midtstopper Fabian Lustenberger er derimot med etter ha vært ute med hjernerystelse.

