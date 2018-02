Faren til overgrepsofre angrep Nasser i retten

NTB Sport

Nassar har tidligere fått to separate fengselsstraffer som hver vil sørge for at han aldri slipper ut igjen, men denne uken har enda flere av hans flere hundre ofre fått sjansen til å konfrontere ham i retten før han får en tredje straffeutmåling.

Etter to av døtrene hans talte i retten, ba Randall Margraves dommeren om «fem minutter i et låst rom alene med Nassar». Dommeren sa at hun ikke kunne gå med på det. Da ba han om ett minutt, som igjen ble avslått.

Dommeren ga Margraves en advarsel da han kalte Nassar et skjellsord. Plutselig kastet den rasende faren seg mot overgriperen, men han ble lagt i bakken av tre rettsbetjenter før han kunne legge hånd på ham. Margraves ble påført håndjern og ført ut.

Nassar ble forrige uke dømt til 40 til 175 års fengsel for en rekke seksuelle overgrep mot jenter og unge kvinner han var ansvarlig for i sin jobb som turnlege. Tidligere er han dømt til 60 års fengsel for besittelse av barnepornografi. Det er ventet at han får en ny langvarig straff når den siste rettshøringen i Charlotte, Michigan avsluttes med straffeutmåling for de siste tiltalepunktene han er dømt for.

Minst 265 turnere, deriblant flere OL-vinnere, har sagt at de ble utsatt for seksuelle overgrep fra Nassar.

