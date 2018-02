Drømmedebut for Batshuayi

NTB Sport

Det var imidlertid André Schürrle som ble matchvinner sju minutter før slutt, etter at hjemmelaget hadde utlignet begge belgierens mål. Tyskeren ble framspilt av Batshuayi.

– Det var min første kamp her, og det var vanskelig. Det viktigste er at vi vant, sa dagens mann.

Borussia Dortmund tok sin første seier for året og klatret til foreløpig 2.-plass på tabellen før resten av helgens runde. Det skjedde to dager etter at stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang ble solgt til Arsenal, og man fikk Batshuayi i retur fra Chelsea.

En erstatter var et krav fra klubbledelsen for å la Aubameyang gå, og fredag virket det som man har fått tak i rett mann.

Kunne vært tre

Ikke bare scoret Batshuayi to ganger, han hadde også ballen i mål enda en gang, men den ble annullert for offside etter videodømming.

24-åringen ble satt rett inn i startoppstillingen, og etter 35 minutter slo han til for første gang. Jeremy Toljan kvittet seg med en motspiller på kanten og fant Batshuayi, som knallet ballen i mål fra kort hold.

Det kunne stått 2-0 ved pause, men Batshuayis annen fulltreffer ble annullert etter den nevnte videogjennomgangen.

Simon Zoller utlignet på akrobatisk vis med hodet etter en time, men bare to minutter senere slo Batshuayi til igjen, da han kom alene gjennom og overlistet keeper Timo Horn.

Takk for sist

Köln var oppsatt på å ødelegge dagen for debutanten, og Jorge Mere nikket inn 2-2 i det 70. minutt. Borussia Dortmund lot seg ikke stoppe, og sju minutter før full tid spilte Batshuayi fram Schürrle på en kontring, og han avgjorde kampen.

Dortmund-trener Peter Stöger kunne dermed juble på arenaen til laget som sparket ham i desember.

I sluttminuttene fikk også midtstopper Manuel Akanji sin Dortmund-debut etter overgangen fra Basel.

