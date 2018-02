Barcelona-sjefen: – Messi må få puste litt

NTB Sport

– Når Messi har ballen, forventer alle store ting fra ham. Noen ganger kan det bli for mye. Vi må la Messi få puste litt, sa Valverde etter at Barcelona tok første stikk med 1-0-seier over Valencia i semifinalen av den spanske cupen torsdag.

Messi har vært Barcelonas soleklare frontfigur i over ti år, og denne sesongen har han virkelig vært i fyr og flamme. Argentineren står med 27 mål på 33 kamper i ulike turneringer.

Senest torsdag hjalp han katalanerne i seieren mot Valencia. Messi sto for gjennombruddet da han vippet inn en ball som Luis Suárez satte inn med hodet.

