TV 2-kommentator tror på rask debut for Sørloth

Like etter midnatt ble det bekreftet fra begge klubbene at Sørloth hadde gjennomført overgangen fra danske Midtjylland til Crystal Palace. Stamsø Møller i TV 2 tror Sørloth ikke må vente lenge og vil få sjansen til å vise seg fram med en gang.

– Absolutt. Crystal Palace har bare én rendyrket spiss i Christian Benteke. Bakary Sako ble skadd i forrige kamp, som gjorde manager Roy Hodgson desperat etter en ny spiss, sier Stamsø Møller til NTB.

– Hodgson er glad i 4-4-2, og da sier det seg selv at det ligger til rette for flere sjanser for Sørloth allerede nå i februar. Sørloth er sin egen lykkes smed her. Et par mål i starten kan bety alt for ham i fortsettelsen, legger Stamsø Møller til.

Første mulighet for Sørloths Palace-debut kommer søndag når London-klubben tar imot Newcastle.

– Gjennomtenkt

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland har vært to sesonger i Crystal Palace, og i tillegg spilt i Fulham under ledelse av Hodgson. Den tidligere stopperkjempen og nåværende TV 2-eksperten mener Sørloth vil bli satset på.

– Hodgson gjør gjennomtenkte overganger og ser ting i et lengre perspektiv enn bare de neste månedene. Jeg kjenner veldig igjen den type signering fra Fulham. Han skal bygge et prosjekt over tid, og er du en av spillerne som kommer inn, betyr det at du blir satset på, sier Hangeland til TV 2.

Hangeland tror likevel ikke 22 år gamle Sørloth vil danke ut Benteke med det første.

– Uten å ta noe ære fra Sørloth, så må vi være ærlig og si at han er et ubeskrevet blad i denne sammenhengen. Jeg tenker han blir en klar nummer to i en posisjon der Palace har veldig lite dekning, og ser på dette litt som en backup, men en mann for fremtiden, sier Hangeland.

– Overpris

Adresseavisen hevder å vite at klubbene har blitt enige om en overgang med en totalramme på nærmere 140 millioner kroner, inkludert bonuser.

Ifølge danske BT har overgangen en totalramme på drøyt 180 millioner kroner med alle bonuser inkludert, med en garantert sum på 96 millioner kroner. Det vil i så fall slå de 160 millioner kronene Tore André Flo kostet da Rangers kjøpte ham fra Chelsea.

– Palace har nok betalt overpris, med tanke på at de var desperate helt på tampen av januar. Midtjylland ville kun godta et enormt bud, og selv i et helt ko-ko marked er dette en gedigen sum for et forholdsvis ubeskrevet blad med under 100 A-lagskamper, sier Stamsø Møller.

Midtjyllands administrerende direktør Claus Steinlein uttalte om overgangen at «et salg i den størrelsesordenen ikke kunne avslås», og at klubben er «stolte av å levere det største salget i Superligaens historie».

