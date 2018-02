Helleland vil ha uavhengig gjennomgang av antidopingsystemet

NTB Sport

Det sier hun til NTB i kjølvannet av torsdagens CAS-kjennelse. Hun betegner dagens situasjon som «uholdbar».

– Jeg synes det står mye på spill. Hele antidopingsystemet er blitt satt på prøve den siste tiden, og dette utfallet viser at det ikke består prøven, sier hun.

– Både for utøverne og resten av idrettsverden framstår situasjonen som det totale kaos, rett før et mesterskap. Vi må ha en uavhengig gjennomgang med eksperter som går gjennom hele systemet og vurderer om det er godt nok til å ivareta jobben.

Ikke til å leve med

Hun mener at det handler om mer enn den aktuelle saken, der Idrettens voldgiftsrett frikjente 28 russere som av IOC var straffet for dopingjuks, mens straffen mot 11 andre ble redusert.

– Det er bare toppen av isfjellet vi har sett. Når utøverne stiller spørsmål om de faktiske jukserne blir tatt, eller om de er nødt til å opptre i mesterskap med folk som doper seg, så er det en mistillit idretten ikke kan leve med, sier Helleland til NTB.

– Jeg synes det er uholdbart at man i dag ikke har et system man kan ha tillit til. Derfor mener jeg at alle kort må på bordet. Det handler om alt fra prøver blir tatt og sikret helt til eventuell domfellelse, at alt gjøres på riktig måte.

Initiativ

Hun har ikke umiddelbart tanke om hvem som har kompetanse til å gjøre en slik jobb.

– Det må være eksperter, men det må vi komme tilbake til. Jeg vil ta initiativ til at det gjøres, for den siste tiden har ting gått i feil retning. Jeg vil gjøre det gjennom WADA. Jeg har allerede tatt kontakt med administrasjonen der for å se hvordan prosessen kan innledes, sier hun.

Hun er opptatt av å beskytte de rene utøverne.

– Vi må sørge for at juksere blir tatt og at de rene utøverne ivaretas på best mulig måte, sier hun.

– Men jeg representerer også myndighetene i WADA-systemet, og når vi bruker av fellesskapets penger må det være tillit til at det er åpenhet rundt prosesser og høy troverdighet i hele systemet. Ellers undergraver det legitimiteten til de fundamentale verdiene idretten er basert på.

