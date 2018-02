Alexander Sørloth klar for Crystal Palace

NTB Sport

Både Midtjylland og Crystal Palace bekreftet overgangen på sine nettsider en drøy time etter midnatt.

– Det er en stor klubb med ambisjoner. En god klubb som tar vare på nye spillere. Det føles utrolig – det er en drøm som går i oppfyllelse å spille i Premier League. Jeg har drømt om dette siden jeg var seks år, sier Sørloth om sin nye klubb, der han har fått draktnummer 9.

– Det første målet er å få debuten min så fort som mulig, vise ferdighetene mine på treningsfeltet, og forhåpentligvis liker manageren det han ser, legger Sørloth til.

22-årige Sørloth avbrøt Midtjyllands treningsleir i Dubai tirsdag og satte seg på flyet til London. Der gjennomgikk han den obligatoriske legesjekken mens klubbene forhandlet om overgang.

– Eksepsjonelt stort beløp

Midtjylland skal først ha avslått et bud med en totalramme på snaue 100 millioner kroner fra Crystal Palace, men mottok onsdag et nytt og forbedret bud.

Ifølge danske medier greide Midtjylland å presse prisen helt opp til 18 millioner euro (172 millioner kroner). Det slår i så fall de 160 millioner Tore André Flo kostet da Rangers kjøpte ham fra Chelsea.

– Crystal Palace var villige til å gi et eksepsjonelt stort beløp for å få Alexander til klubben, og et salg i den størrelsesordenen kunne vi ikke avslå. Som virksomhet må vi utvise lederskap og være ansvarlige i en sånn situasjon. Salget gir et økonomisk fundament og stabilitet til å videreutvikle Midtjylland, sier administrerende direktør Claus Steinlein på Midtjyllands nettsider.

Dragkamp

Hele summen forfaller imidlertid ikke umiddelbart. Det var hard dragkamp fram mot overgangsfristen ved midnatt engelsk tid om hvor mye Crystal Palace skal betale umiddelbart.

Ekstra Bladet mener å vite at det blir 10 millioner euro (95,5 millioner kroner). Resten av summen avhenger av Sørloths prestasjoner og at klubben berger plassen i Premier League. Palace ligger i øyeblikket på 13.-plass i den engelske toppligaen.

Nordmannen har herjet i den danske superligaen denne høsten, Totalt har han scoret 15 mål totalt siden han ble hentet fra nederlandske Groningen for 3 millioner euro.

Bare med den umiddelbare utbetalingen på 10 millioner euro tangerer Sørloth rekorden til Andreas Cornelius som den dyreste spiller solgt fra dansk fotball. Med prestasjonsbonusene smadrer han den.

Spiller for Hodgson

Roy Hodgson, som kjenner nordisk fotball godt etter å ha vært trener både i Sverige, Danmark, Norge og Finland, er manager i Crystal Palace.

Adresseavisen var i kontakt med Sørloth selv tirsdag formiddag. Da svarte han høflig at han ikke hadde noen kommentarer rundt noe som helst.

Tidligere norske spillere i Crystal Palace er blant andre Brede Hangeland, Jonathan Parr og Steffen Iversen.

Pappa Gøran Sørloth var i sin fotballkarriere også utenlandsproff. Fra 1993 til 1994 var han i tyrkiske Bursaspor.

(©NTB)