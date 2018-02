Tidligere NBA-spiller døde i bilulykke

NTB Sport

Butler og passasjeren i bilen han kjørte døde på stedet etter at bilen traff først et parkometer, deretter en vegg og rullet rundt.

Politiet oppga ikke identiteten til passasjeren, men ifølge to av Butlers tidligere klubber, Los Angeles Lakers og Miami Heat, var det hans kone Leah LaBelle, en sangerinne som deltok i American Idol i 2004.

– Det er med dyp sorg at vi melder om tapet av Rasual Butler og hans kone, skrev Clippers i en kondolansemelding.

– Han vil lenge bli husket ikke bare for sine prestasjoner på banen, men for sin pulserende personlighet, positive syn på livet og omtanken for alle rundt seg.

Butler ble draftet av Miami Heat i 2002. Han spilte for Heat, Hornets, Clippers, Bulls, Raptors, Pacers, Wizards og Spurs i en karriere som varte til 2016.

(©NTB)