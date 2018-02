NTB Sport

Ayew kostet 20,5 millioner pund da han ble solgt for halvannet år siden. Selv om summen han hentes tilbake for er lavere, er det ny klubbrekord for Swansea.

Det tilsvarer vel 195 millioner kroner etter dagens kurs.

André Ayew var Swanseas toppscorer med 12 mål i sin ene tidligere sesong hos den walisiske klubben.

28-åringens yngre bror Jordan spiller sin første sesong for Swansea.

