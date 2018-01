NTB Sport

Den spanske midtbanemannen hadde seks måneder igjen av avtalen han signerte da han kom fra Chelsea i 2014, men klubben hadde opsjon på å forlenge den med en sesong. Det er nå gjort.

– Ja, vi har gjort det. Det ble gjort forrige uke, sa Mourinho tirsdag.

Det har vært spekulert i om Mata har en framtid i klubben, men Mourinho levnet ingen tvil.

– Han er en viktig spiller for meg, viktig for klubben og viktig for de andre spillerne. Derfor forlenget vi avtalen, sa han.

