Putin raser mot dopingvarsler

Putin uttalte seg tirsdag for å svare på beskyldningene fra dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som hevder at russerne i mange år drev organisert doping med støtte fra staten.

Det er blant annet Rodtsjenkovs vitnemål som ligger til grunn for utestengelsen av Russland fra OL i 2014 og 2018.

– De har denne idioten Rodtsjenkov, startet Putin, med henvisning til USA, der Rodtsjenkov nå oppholder seg på hemmelig adresse.

– Alt er basert på vitnemålet fra denne mannen. Kan man i det hele tatt stole på ham? raser presidenten videre.

Erkjenner dopingtilfeller

Putin kommer samtidig med en liten innrømmelse og sier at det delvis er Russlands egen feil at nasjonen havnet i dopingsøkelyset.

– Det har tross alt vært enkelttilfeller av doping, sier presidenten uten å spesifisere hvilke tilfeller han sikter til.

Heftige påstander

Mandag presenterte svenske SVT utdrag fra et intervju kanalen har gjort med Rodtsjenkov i forbindelse med TV-programmet Uppdrag Granskning.

Der hevder dopingvarsleren, som tidligere var sjef for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva, at alle russiske idrettsutøvere i Beijing-OL i 2008 var dopet.

Han sier videre at Putin var klar over dopingen som foregikk under OL på hjemmebane i 2014, der sikkerhetstjenesten FSB skal ha bidratt med å gjennomføre utbytting av dopingprøver.

– Selvfølgelig, det kom fra høyeste hold, fra presidenten. Bare presidenten kunne sørge for at FSB deltok i en så spesifikk oppgave, sier Rodtsjenkov.

