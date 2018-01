OB leier Fellah fra Nordsjælland

NTB Sport

Den norske 28-åringen gleder seg til å få spilletid i dansk superliga. I Nordsjælland har han ikke fått et eneste minutt denne sesongen.

– Jeg er utrolig glad for at avtalen er kommet på plass slik at jeg igjen kan fokusere på å spille fotball, sier Fellah til OBs nettsted.

– Jeg vet at jeg må jobbe hardt for å komme inn i startelleveren, men jeg ser gode muligheter for at jeg kan hjelpe laget å nå felles mål.

Han får drakt nummer 25 i OB, der han bli klubbkamerat med Sten Grytebust.

Sportssjef Carsten V. Jensen i Nordsjælland mener avtalen gavner alle parter.

– Fellah har en lang periode hatt et ønske om mer spilletid, og derfor etterkom vi ønsket om en leieperiode hos OB, sier han.

Fellah har spilt 12 superligakamper for Nordsjælland, alle forrige sesong. Tidligere har han tre sesonger for Esbjerg, dit han i 2013 kom fra Vålerenga.

