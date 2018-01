Bartra vender hjem til Spania

NTB Sport

Den populære midtstopperen leies ut til Betis for resten av sesongen, men klubben har sikret seg opsjon på kjøp.

Bartra har fått økt konkurranse om spilletid etter kjøpet av Manuel Akanji fra Basel, og 27-åringen håper på mer spilletid i Sevilla-klubben.

Bartra pådro seg en alvorlig skade i armen i bombeattentatet forut for en mesterligakamp i april i fjor. Han ble truffet av glassplinter og pådro seg også en bruddskade som måtte opereres.

Han vitnet senere i rettssaken mot mannen som sprengte bomben for å manipulere fotballklubbens aksjekurs for egen vinnings skyld.

Bartra takket i en Twitter-melding tirsdag for all støtte han har fått i Borussia Dortmund, og for de varme avskjedshilsener han mottok da overgangen til Betis ble kjent.

– Jeg trodde ikke det var mulig å motta så mye kjærlighet og støtte fra en av de beste fotballfamilier i verden. Dere er et forbilde for alle, skrev han.

