Holmenkollen fortsetter som nasjonalanlegg

Mandag undertegnet kulturminister Trine Skei Grande (V), skipresident Erik Røste og Oslo-byråd Rina Mariann Hansen (Ap) den nye nasjonalanleggsavtalen under en seremoni i tårnet på Holmenkollbakken.

Holmenkollen fikk allerede i 2003 status som nasjonalanlegg for nordiske grener.

– Alle nordmenns hjerter har en liten bit som ligger i Holmenkollen, som er et nasjonalt symbol langt utover det den er som institusjon. Det er den både for skisporten og vinteridretten, men også for Norge, sa Grande under seremonien.

– Som Oslo-politiker er jeg veldig stolt over at dette er den første jobben jeg gjør som idrettsminister, la hun til og ramset opp Holmenkollen som et symbol for blant annet folkefest, det store Kollen-brølet, «bikkja i bakken» og kongen.

– Holmenkollen er Norge, og lyden av Holmenkollen er Norge, sa Grande.

Den nye avtalen, som strekker fram til sommeren 2024, fastslår at Holmenkollen skal prioriteres som arrangørarena for internasjonale konkurranser og mesterskap i nordiske grener.

– Dette er en viktig avtale for oss. Holmenkollen er unik i verdenssammenheng og er skisportens Olympia. Vi forvalter en merkevare, sa Røste.

Med til historien hører det også at Holmenkollen er nasjonalanlegg for skiskyting. Avtalen som ble signert mandag, omfatter imidlertid ikke skiskytterne. Der foreligger det en egen avtale som også strekker seg fram til 2024.

