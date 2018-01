Dårlig tid knuste Telemarks OL-drøm

NTB Sport

Før helgen besluttet styret i Norges Idrettsforbund (NIF) at det ikke er aktuelt å søke om et vinter-OL i 2026. Dermed ble drømmen til initiativtakerne i Telemark knust.

– Det var viktig for idrettsstyret å gå inn i det og gi tilbakemeldinger. Vi er positive til alt som handler om OL og Paralympics, og vi er glade for slike initiativ, men vi ser at tidslinjen rett og slett ikke holder. Det er noen datoer som må avsjekkes i slike søknadsprosesser. Det betyr at vi måtte ha hatt en statsgaranti neste år, og vi måtte også ha vært gjennom et ekstraordinært ting. Tatt hele situasjonen i betraktning var det viktig for oss å si til det siste initiativet at det ikke er aktuelt å søke om OL i 2026, sier Tvedt til NTB.

Det var i slutten av oktober at planer om bærekraftige vinterleker ble lansert på spektakulære Gaustatoppen. Siden Norge sist arrangerte OL i Lillehammer i 1994, har norsk idrett vært gjennom to mislykkede prosesser.

Tåler ikke nytt «blodbad»

Planene om OL i Tromsø (2018) og Oslo (2022) ble begge stoppet før søknadene kom på Stortingets bord. Telemark-prosjektet rakk aldri å få luft under vingene. Til det var tiden for kort.

– I august gjorde vi et vedtak om at det må være en samlet idrettsorganisasjon og et samlet land som ønsker å ha OL og Paralympics til Norge. Vi kan ikke gå gjennom et slikt blodbad en gang til. Nå har vi holdt på helt siden Tromsø-prosessen og vært gjennom tøffe tak. Det er ikke bare sånn at man sender en epost og får et OL. Det har kostet mye for norsk idrett, forklarer Tvedt til NTB.

– Var initiativet fra Telemark for urealistisk?

– Den type engasjement er utrolig bra. Vi må prøve å forene disse kreftene som er rundt forbi i landet, svarer Tvedt diplomatisk.

Signaler

Forrige uke var NIF-ledelsen i møte med den nye kulturministeren. Ifølge Tvedt ga Trine Skei Grande (V) uttrykk for at hun ønsker at Norge skal arrangere internasjonale mesterskap også i framtiden.

– Vi er positive til de signalene. Det er viktig for oss å si at vi ønsker å ta del i det, men det ligger også et ansvar for å gjennomføre det på ordentlig vis. Vi tar til oss erkjennelsen at et idrettsarrangement har så mange verdier utover det at man får en verdensmester eller en vinner. Det gir så store ringvirkninger, både av publikum, fellesskap, nye forbilder og barn og unge. I tillegg har det en inntektsside som er relevant for næringslivet. Vi gleder oss til å jobbe sammen med kulturministeren, sier Tvedt.

– Hva kan dere lære av sykkel-VMs økonomiproblemer?

– Det er klart at vi er nødt til å sette oss ned og se på det. Her er det helt sikkert mye læring. Nå får sykkelforbundet gjøre seg ferdig med det, så får vi trekke pusten og gå gjennom dette. For idrettens renommé er det ikke bra, sier idrettspresidenten og viser til det store underskuddet som arrangøren av sykkel-VM i Bergen sliter med.

