Vlhova vant i Sveits, Haver-Løseth på femte

NTB Sport

Slalåmdronningen Shiffrin kjørte ut i både i super-G-rennet i Cortina d`Ampezzo sist helg og i storslalåmrennet i italienske Kronplatz tirsdag. Søndag lå alt til rette for at den amerikanske OL-favoritten skulle være tilbake som vinner.

I første omgang av slalåmrennet i Lenzerheide var Shiffrin i helt egen klasse og ledet med 65 hundredeler på nærmeste konkurrent, men mot slutten av annen omgang gikk det galt.

Dermed gikk seieren til slovakiske Vlhova, som kjørte seg opp fra sjetteplass med en mesterlig annenomgang.

Svenske Frida Hansdotter ble nummer to, tidelet bak vinneren, mens tredjeplassen gikk til hjemmehåpet Wendy Holdener.

Opptur for Haver-Løseth

Nina Haver-Løseth hadde i likhet med Shiffrin kjørt ut flere ganger den siste tiden, men søndag kom hun seg gjennom begge omgangene i Lenzerheide. I en krevende slalåmløype var det norske OL-håpet nummer åtte etter første omgang.

I annen omgang fikk sunnmøringen mer flyt over kjøringen, og tross et par feil underveis, klatret Haver-Løseth tre plasser på resultatlista. Femteplass ble fasiten for den norske jenta som til slutt var slått med halvannet sekund av Vlhova.

Dermed har Haver-Løseth vært blant de ti beste alle sine tre siste slalåmrenn i verdenscupen. Nærmest pallen var hun i østerrikske Flachau tidligere denne måneden. Da ble det fjerdeplass.

Maren Skjøld kvalifiserte seg også for annen omgang i Lenzerheide søndag. 22.-plass etter første omgang ble til 16.-plass når endelig fasit skulle skrives. Opp til Vlhova skilte det drøye tre sekunder.

(©NTB)