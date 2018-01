Napoli tok tilbake serieledelsen

NTB Sport

Juventus lånte tabelltoppen etter å ha slitt seg til 2-0-seier mot Chievo lørdag. Det var først etter at Chievo fikk to mann utvist at det løsnet for den regjerende mesteren.

Napoli fikk en marerittstart på kampen mot Bologna da Rodrigo Palacio umiddelbart ga bortelaget ledelsen på Stadio San Paolo, men et selvmål av Ibrahima Mbaye førte til utligning kun fire minutter senere.

Dries Mertens økte ledelsen fra straffemerket etter 37 minutter. Samme mann fastsatte sluttresultatet til 3-1 like før timen spilt.

Med en trepoenger i boks klatrer Napoli til 57 poeng. Juventus har ett poeng mindre.

Inter-smell

Lazio kunne skaffet seg en luke til fjerdeplasserte Inter etter at Milano-laget gikk på en smell mot bunnlaget Spal tidligere søndag. Inter var på vei mot en 1-0-seier etter et selvmål av Francesco Vicari like etter pause, men Alberto Paloschi sørget for 1-1 og poengdeling på overtid.

Inters bykollega Milan satte imidlertid en stopper for Lazios luke-planer. Patrick Cutrone sendte Milan i ledelsen etter et kvarter, før Adam Marusic utlignet for Lazio fem minutter senere.

Giacomo Bonaventura skulle vise seg å bli matchvinner med sin 2-1-scoring like før pause. Det var Milans tredje strake trepoenger i Serie A. Etter 22 kamper ligger den falmede storheten på 7.-plass.

Roma-trøbbel

Roma kunne også komme opp på samme poengsum som Inter, men gikk i stedet på et nytt feilskjær. Sampdoria reiste hjem fra hovedstaden med 1-0-seier takket være Duvan Zapatas scoring ti minutter før slutt.

Dermed står Roma med seks strake ligakamper uten seier og må kjempe en innbitt batalje om å skaffe seg mesterligaspill neste sesong. Laget ligger på femteplass og er tre poeng bak Inter.

Fiorentina, uten Rafik Zekhnini i troppen, tapte overraskende 1-4 mot Hellas Verona søndag. Verona-laget har tre poeng opp til Crotone på sikker plass. Sistnevnte spilte 1-1 mot Cagliari.

Tabelljumbo Benevento gikk på nok et tap med 0-3 mot Torino, i en kamp hvor Benevento-keeper Vid Belec fikk et hodeløst rødt kort, mens Udinese vant 1-0 mot Genoa. Valon Behrami ble matchvinner da Udinese holdt unna med én mann mindre den siste halvtimen. Samir fikk direkte rødt kort i det 65. minutt.

