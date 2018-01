Magnus Moan sa fra seg OL-plassen etter intern uenighet

NTB Sport

Olympiatoppen kompletterte den norske troppen til Pyeongchang søndag morgen. Seks utøvere, fem hoppere og kombinertløper Moan, fikk grønt lys.

Noen timer senere sendte overraskende toppidrettssjef Tore Øvrebø så ut en ny pressemelding der det framkom at Moan gir fra seg OL-plassen til landslagskollega Magnus Krog.

Grunnen oppgis å være at trønderen ville kjøre sitt eget opplegg de siste ukene før OL, hvilket landslagsledelsen ikke kunne gå med på.

– I går kveld var vi enige med Magnus Moan om veien fram mot OL sammen med resten av laget. I dag hadde han ombestemt seg, og følte seg ikke klar for å prestere i OL, sier sportssjef i kombinert, Ivar Stuan.

– Moan ønsket å kjøre sitt eget løp, i stedet for å følge lagets plan. Det kunne ikke vi gå med på. Vi har et prosjekt i laget som heter «Vinne sammen», hvor vi jobber sammen mot felles mål, og hvor alle bidrar. Med grunnlag i dette ble det helt feil for oss å ha en utøver utenom dette fellesskapet. På dette grunnlaget sa Magnus Moan fra seg OL-plassen, og overlot den til Magnus Krog, tilføyer han.

Fikk ikke tilpasninger

Moan selv beskriver den overraskende beslutningen slik:

– Jeg føler at jeg ikke er klar, verken fysisk eller psykisk, til å stille best mulig forberedt i OL. Gjennom karrieren har jeg vært en ener, og vært med i så mange mesterskap at jeg vet at en positiv holdning er helt avgjørende. Resultatene har ikke vist at jeg har det nødvendige nivået for å være godt forberedt.

Videre hevder trønderen at han ikke har fått tilpasset opplegget slik han har ønsket.

– Jeg har ikke fått imøtekommet den oppladningen som jeg erfaringsmessig mener er best for meg, og det å være reserve og bruke negativ energi gagner verken meg eller laget, så det ble mest riktig for meg å gi fra meg OL-plassen, sier Moan.

I siste time

Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen, Jørgen Graabak og Jan Schmid har i lengre tid vært sikre kort på kombinertlaget til de kommende vinterlekene. Den siste plassen har stått mellom Magnus Moan, Magnus Krog og Mikko Kokslien.

Moan har vært i førersetet all den tid han har en sjetteplass fra verdenscuprennet i Ramsau før jul. Krog og Kokslien har ikke klart å levere resultater som aktualiserte deres kandidatur.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innrømmer at han er overrasket over søndagens snuoperasjon fra Moan.

– Vi så ikke denne endringen komme da vi i natt diskuterte og ble enige om uttaket, men vi respekterer Moans valg, og ønsker Magnus Krog velkommen i troppen. Når endringen først kom, var det bra at den kom akkurat i tide til å registrere inn Krog. Nå er alle sluser stengt, og det er kun skader, sykdom eller ekstraordinære hendelser som kan være grunnlag for endringer i troppen, sier han.

Hopplaget som forventet

Anders Fannemel, Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Daniel-André Tande utgjør som ventet den norske hopptroppen.

– Med dette fjerde og aller siste uttaket er OL-troppen komplett. I dag blir de aller siste navnene i troppen lagt inn i datasystemene i Pyeongchang. sa Øvrebø i den første pressemeldingen søndag.

– Dette betyr at troppen er endelig, så med mindre noen blir syke eller skadd, og byttet ut av helsegrunner, så er døren nå stengt for kvalifisering og uttak til OL, tilføyer han.

I hoppleiren har Fannemel, Forfang, Johansson, Stjernen og Tande utgjort den norske verdenscuptroppen stort sett gjennom hele årets sesong. Landslagsledelsen med Alexander Stöckl i spissen ønsket likevel å drøye uttaket.

Tidligere denne uken ble det kommunisert at man ville se hva Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik kunne få til i Zakopane denne helgen før den endelige avgjørelsen ble tatt.

Lindvik imponerte voldsomt i kvalifiseringen i Polen fredag med fjerdeplass, men det var åpenbart ikke nok til å sikre en OL-billett.

(©NTB)