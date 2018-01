X-Games: Kleveland tok gull i slopestyle

NTB Sport

Kleveland forsvarte dermed gullet fra 2017.

Etter kun å ha fått 40,00 poeng i hans første forsøk lørdag, knallet han til med 93,66 poeng i sitt andre forsøk.

Den poengsummen var det ingen andre som klarte å slå.

– Det var ganske intenst på toppen. Alle hadde igjen en runde, så det var forferdelig å vente på å se om noen greide å slå meg. Men jeg er så glad for at jeg tok et nytt gull, sier Kleveland til NRK.

Sharpe tok sølv

Darcy Sharpe tok sølvet etter å ha fått 91,00 poeng i sitt siste forsøk, mens Mark McMorris kom på tredjeplass.

Ettersom ingen maktet å tukte 93,66 poeng i siste forsøk, gjorde det lite at Kleveland avsluttet med beskjedne 39,66 poeng.

– Dette er det største. Jeg så jo på X-Games som liten, og det var en drøm å få komme hit. Nå har jeg fire medalje i X-Games, så jeg er en kjempeglad mann, sier han.

Sølv fredag

Kleveland tok så sent som fredag sølvet i Big Air-konkurransen. 18-åringen fikk imidlertid ikke den oppladningen til gulløpet som han hadde håpet.

Han gikk inn til konkurransen med en forslått rumpe etter å ha landet på den fredag. Lørdag ble han ifølge NRK vekket grytidlig for å gjennomgå dopingkontroll.

– Jeg ble vekket av noen doptestere klokken 0530 i dag tidlig. Jeg fikk ikke sovet etter det, så jeg er ganske sliten, sier Kleveland.

(©NTB)