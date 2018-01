Tutta forteller om Trump som gal etter golf

NTB Sport

– Jeg har møtt ham to ganger etter at han ble president. Det er en veldig personlig kontakt. Det er hyggelig at vi ikke har mistet det, sier Pettersen til VG.

I et stort intervju forteller den norske golfstjernen om sin årelange kontakt med Trump. Hun sier han ikke har forandret seg det aller minste etter at han ble statsleder og erkjenner at andre nok kan oppleve ham annerledes enn hva hun selv gjør.

– Jeg er ikke så hårsår på sånne ting. han har sikkert sagt ting som kan være sårende for mange, men jeg tar alt han sier med en klype salt. Jeg vet hvor det kommer fra, sier hun til VG.

Pettersen sier hun ikke er noen tilhenger av hva Trump sier eller det han står for politisk. Selv fikk hun oppleve en storm av omtale da hun gratulerte Trump med valgseieren på Twitter, men kalte det hele en fillesak.

Tutta sier hun er overrasket over flere tabber Trump gjorde under valgkampen. Likevel framhever hun ham for det han har gjort for kvinnegolfen og forteller om en president som er mer rimelige opptatt av golf. Det er kjent at Donald Trump har vært 94 ganger på golfbanen siden han tiltrådte som USAs president.

– Jeg vet hvor mye han bryr seg. Han ringte meg en gang i måneden og spurte hvordan det gikk. Det dreide seg alltid om golf. Han er helt golfgal. Golf er det eneste den mannen tenker på, sier Suzann Pettersen, som også legger til at Trump jukser som bare det når han spiller.

(©NTB)