Syk Jansrud dropper Garmisch-utfor

NTB Sport

Jansrud følte seg dårlig fredag og har fått konstatert en liten virusinfeksjon. Det gjør at han står over rennet i den tyske skimetropolen, melder NRK.

Jansrud kjørte heller ikke fredagens trening. Torsdag var han sju sekunder bak teten på den første treningen.

– Jeg så Kjetil under frokosten og han så ikke spesielt frisk ut. Takk og lov for at vi ikke sover på samme rom, sa Aksel Lund Svindal til NTB fredag.

– Han er syk, en liten influensa og vi må være forsiktige. Han føler seg ikke bra. Man må være forsiktige etter intensive løp som Kitzbühel. Man får slappet av dagen etter renn, men plutselig kan man få en forkjølelse, tilføyde han.

Nå retter Jansrud fokus mot OL i Pyeongchang.

