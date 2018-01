Smertefullt sølv i X-Games for Kleveland

NTB Sport

Kleveland tok sølvet med trikset quad cork 1800, med fire skru og fem spinn. Han måtte kun se seg slått av canadiske Max Parrot, som vant konkurransen foran den 18 år gamle nordmannen.

Finalen kunne samtidig ikke startet verre for Kleveland, som hoppet for langt og landet på rumpa da han skulle forsøke et helt nytt triks. Der hadde han allerede slått seg tidligere i uka. En tydelig preget Kleveland fortsatte likevel konkurransen.

– Det kjentes ut som 1000 volt gikk gjennom kroppen da jeg landet, sa Kleveland.

Spesiell konkurranse

Drivkraften til å fortsette til tross for store smerter kan forklares med at X-Games big air er en helt spesiell konkurranse.

– Det er helt kaos å kjøre den finalen. Det er et adrenalinkick fra helvete. Alt går så fort, og du må bare sende på. Du blir bare dratt med i showet. Det er veldig kult, men veldig skummelt, sa Kleveland.

Nytt for året var det at finalistene i X-Games måtte rotere ett triks til høyre og ett til venstre.

Også i fjor sikret Kleveland seg sølvet i Big Air-konkurransen med det samme trikset som ga sølv fredag. Ingen hadde klart å gjennomføre dette i konkurransesammenheng før ham.

– Marcus sa det selv – han har aldri gjort det trikset så bra. Det var lett for han. Han har et ess i ermet som ingen andre i verden har. Nå er han blitt veldig selvsikker på det trikset. At det vanskeligste trikset i verden er lett – det er sprøtt, sa landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Ville ha gull

Hovedpersonen var naturlig nok glad og lettet etter sølvet.

– Nå er jeg bare glad for at big airen er over. Slopestyle lørdag blir litt roligere, jeg håper jeg ikke har så vondt i rumpa. Jeg kjører uansett, men jeg kan ikke lande på rumpa. Da komme jeg til å begynne å grine, sa Kleveland og lo.

Han innrømmet at det var bittert å ikke få gullet.

– Det ble reprise på i fjor, og det er ergerlig å ikke få gull. Jeg er glad for andreplass uansett, mer glad i år enn jeg var i fjor, sa han.

Mons Røisland endte på sjuendeplass i fredagens finale.

