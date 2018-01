Kombinert: Riiber må jage Watabe i Seefeld

NTB Sport

Riiber var best i den østerrikske hoppbakken i fredagens åpningsrenn, men lørdag fikk han svi for å sette dårlig nedslag. Han landet på 104,5 meter, mens Watabe hoppet halvannen meter lenger og fikk langt bedre stilkarakterer.

Dermed må Riiber gå ut alene i jakten på japaneren. Et slikt utgangspunkt passer ikke 20-åringen spesielt godt. Fredag ble han spurtslått av Watabe i kampen om seieren. Pallplassen var nordmannens første i vinter.

Det er 59 sekunder mellom Riiber og den tyske treeren Fabian Riessle.

Jan Schmid er nest best av de norske kombinertløperne etter hoppdelen. Verdenscuplederen ligger på femteplass etter et svev på 99 meter. Han fikk ikke de beste forholdene, og man kunne lese av ansiktsuttrykket hans at han ikke var fornøyd. Schmid er ett minutt og 40 sekunder bak Watabe.

På plassen rett bak følger Espen Andersen. Han hoppet 101,5 meter, mens Jørgen Graabak er nummer ni etter å ha greid 99 meter. Duoen er henholdsvis 1.43 og 1.58 minutter bak teten.

Deretter la Sindre Ure Søtvik seg inn på 29.-plass etter et hopp på 97,5 meter. Magnus Krog landet på 95,5 meter og ligger på 33.-plass, mens Magnus Moan (96 meter) følger på plassen rett bak.

Eric Frenzel har vunnet kombinerttrippelen fire av fire ganger, men i år sliter han tungt i Seefeld. Fredag åpnet tyskeren med en svak 11.-plass, og han ligger dårlig an før lørdagens 10 kilometer. Frenzel hoppet 97 meter og går ut som nummer 15 i sporet. Det er hele 2.26 minutter opp til Watabe.

