Klæbo lekte med rivalene i prologen

Ingen var i nærheten av å matche farten til Klæbo i den 1,4 kilometer lange sprintløypa i neste års VM-by. Italienske Federico Pellegrino var nærmest, men han ble slått med nesten fem sekunder.

Finske Ristomatti Hakola fulgte på tredjeplass.

Even Northug var nest best av de norske. Han hadde niende beste tid. Opp til Klæbo skilte det 7,67 sekunder.

Sondre Turvoll Fossli og Emil Iversen endte på henholdsvis 11.- og 13.-plass i prologen. Pål Trøan Aune ble nummer 25.

Verken Kasper Stadaas, Martin Johnsrud Sundby eller Sindre Bjørnestad Skar maktet å kvalifisere seg for kvartfinalene. Skar gikk over ende.

– Jeg falt på det verst tenkelige stedet i løypa og mistet all fart, sa han til NTB.

Stadaas hadde ingen slik unnskyldning.

– Det gikk bare ikke fort nok. Jeg trodde at det gikk fortere inn mot mål enn det gjorde. Jeg får håpe på flere sjanser i verdenscupen, sa han til NTB.

Sundby kom noen små tideler for sent til å sikre seg plass i kvartfinalene. 33-åringen manglet 65 hundredeler på avansement. 33.-plass holdt ikke, i og med at kun de 30 beste er videre til finaleheatene.

Sundby hadde det travelt etter prologen. Han hadde ikke tid til å prate. Det bar rett ut i løypene for å gå mer på ski.

