Kane berget omkamp for Tottenham

NTB Sport

Pádraig Amond scoret Newports mål etter, mens stjernespissen Kane brakte balanse i regnskapet for Mauricio Pochettinos mannskap. Flere mål ble det ikke, noe som betyr omkamp i London. Vinneren der avanserer til turneringens 5. runde.

Amond, League 2-lagets toppscorer, sendte hjemmefansen til himmels etter 38 minutters spill på Rodney Parade lørdag. Han stanget ballen i mål etter pasning fra Robbie Willmott.

Kanes utligningsmål kom sju minutter før full tid. Engelskmannen bredsidet ballen i mål fra kloss hold, naturlig nok til stor lettelse for bortelagets tilhengere.

Kane er Premier Leagues toppscorer så langt denne sesongen. Han står foreløpig med 21 mål på 23 kamper, og lørdag viste han også hvor viktig han er for Spurs i cupen.

Tottenham er tabellfemmer på øverste nivå, mens Newport ligger på 9.-plass i League 2. Lørdag kjempet hjemmelagets spillere som løver for å utjevne kvalitetsforskjellen mellom lagene.

Begge lag kunne ha scoret flere mål underveis. Kane, Dele Alli og Son Heung-min hadde sine sjanser for Spurs, mens Frank Nouble og nevnte Willmott skapte trøbbel for gjestene. Likevel endte det med ett mål hver for lagene.

Newport-spillerne øynet en cupbombe, men trøsten er at de får en tur til Wembley og en ny sjanse til avansement.

(©NTB)