Buffon vurderer å ta en sesong til

– Jeg skal snart møte klubbpresident Andrea Agnelli, og vi skal snakke om framtiden. Jeg har lyst til å spille videre, men det viktigste er hva som er best for klubben. Jeg vil ikke bli et problem for Juve eller for mine lagkamerater, sier han til La Repubblica.

Buffon har spilt for storklubben siden 2001. Fortsatt har han en drøm om endelig å vinne mesterligaen, trofeet som mangler i samlingen hans.

Verdensmesteren fra 2006 ga seg på landslaget, der han var kaptein, etter forliset i VM-kvalifiseringen i fjor høst. Han har tidligere sagt at denne sesongen er hans siste, men den siste tiden har han kommet på andre tanker.

En mulig årsak er at han trenger en sesong til om han skal slå rekorden til Paolo Maldini for flest kamper i Serie A. En skade i leggen som har satt ham utenfor den siste tiden har gjort det umulig å gjøre det denne sesongen.

– Tenk på fotball

Juventus-trener Massimiliano Allegri sier til nyhetsbyrået Ansa at Buffon ikke bør tenke for mye på neste sesong. Det er bare noen dager siden han var tilbake på treningsfeltet, og tirsdag skal han gjøre comeback i cupkampen mot Atalanta.

– Å legge opp er en del av livet. Når man gjør det, er det ingen vei tilbake, men nå må han konsentrere seg om å spille fotball, så får han bestemme seg ved sesongslutt. Man blir gal om man tenker for mye på slikt, sier Allegri.

Buffon medgir å ha gjort noen ukarakteristiske tabber denne sesongen, blant annet i VM-kvalifiseringskamp mot Spania og i seriekamp mot Atalanta. Han bedyrer at han fysisk føler seg like god som for seks-sju år siden.

– Tror du meg ikke så spør trenerne mine, sier han.

Luksus og savn

Når han legger opp, sier han at han vil nyte friheten fra en fotballspillers strengt oppsatte tidsskjema.

– Jeg gleder meg til den luksus det er å kjede seg. Noen ganger har jeg lyst til å ha tid bare for meg selv, der jeg kan gjøre hva som helst eller ingenting, sier han.

– Det jeg vil savne er lukten i garderoben og garderobefleipen blant lagkameratene, som gjør deg yngre enn du faktisk er.

