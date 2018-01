United med målfest i Sanchez-debut

NTB Sport

I United-kretser handlet mye om Alexis Sánchez foran fredagens kamp, og chileneren fikk sin debut for Old Trafford-klubben i møtet med laget som i øyeblikket ligger fjerde sist på fjerde nivå i engelsk fotball.

På banen ble han imidlertid ingen hovedrolleinnehaver.

I stedet måtte Sanchez, som ifølge britiske medier får en ukelønn på over fem millioner kroner i United, stille seg i skyggen av blant andre Marcus Rashford og Ander Herrera.

Tiende for Rashford

Unggutten Rashford scoret sitt tiende mål for sesongen da han sendte United i ledelsen fire minutter før pause. Spissen utnyttet nøling i hjemmelagets forsvar og satte ballen sikkert i mål bak Yeovil-keeper Artur Krysiak.

Fulltrefferen var Rashfords første på ti kamper. Ungguttens forrige mål kom mot Manchester City i desember i fjor.

Forut for ledermålet hadde Yeovil vært skummelt frampå ved et par anledninger tidlig i kampen, men United-keeper Sergio Romero avverget scoring. United-manager José Mourinho sendte på banen et delvis reservespekket lag til fredagens kamp.

I annen omgang satte Ander Herrera inn 2-0 i det lengste hjørnet etter å ha blitt framspilt av Alexis Sánchez, før gjestenes formsterke innbytter Jesse Lingard økte til 3-0 med en kontant avslutning.

Rett før slutt satte en annen innbytter, Romelu Lukaku, inn kampens siste mål.

Sanchez-fokus

Før kampen handlet det meste om Alexis Sánchez. Engelske medier meldte fredag at den chilenske midtbanestjernen misset en dopingtest samme dag som overgangen fra Arsenal gikk i orden denne uken.

Sanchez brøt mot reglene som forplikter idrettsutøvere til enhver tid å oppgi hvor de befinner seg, slik at dopingkontrollørene uanmeldt skal kunne gjennomføre en dopingtest.

Arsenal-manager Arsène Wenger kunne ikke bekrefte den missede dopingtesten da han møtte pressen, men franskmannen hevdet at dersom opplysningene stemmer, skyldtes det en administrativ glipp fra Arsenals side.

Mye tyder på at opplysningene om hvor Sanchez befant seg ble endret i forbindelse med overgangen til United mandag. Samtidig var chileneren teknisk sett fortsatt Arsenal-spiller.

I fredagens andre 4.-rundekamp hadde Sheffield Wednesday små problemer med å beseire Reading 3-1. Atdhe Nuhiu ble dagens mann med to scoringer for hjemmelaget.

