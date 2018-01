Svensk toppscorer ute av EM

NTB Sport

Lagergren, som har scoret 23 mål for Sverige under mesterskapet, ikke med i kampen som spilles fredag kveld.

Det var under kampen mot Norge at svensken fikk seg et slag mot hodet, og 25-åringen har fått konstatert hjernerystelse.

– Det er trist at han ikke får oppleve finalehelgen på banen. Det er også trist for oss som lag.

– Men vi vil ikke ta noen sjanser når det dreier seg om hodeskader. Vi må bare spille med det laget vi har og gjøre det beste ut av det, sier landslagstrener Kristján Andrésson til Det svenske håndballforbundets hjemmeside.

Som erstatter for Lagerholm kommer Andreas Cederholm inn i den svenske troppen.

