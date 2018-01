Norendal trakk seg fra finale i X-Games

NTB Sport

Snøfall og vind gjorde at mange av deltakerne slet med å få nok fart på hoppene i Aspen fredag. Det øker risikoen for fall og skapte utrygghet for flere.

Norendal var én av flere deltakere som valgte å trekke seg før start. Det samme gjorde østerrikske Anna Gasser.

– Hun har hatt en dårlig trening og kommer ikke over hoppene skikkelig. Det er store hopp, og det blir en helserisiko. Hun tenker på OL og trekker seg fra slopestyle, men er klar for å kjøre Big Air, sier landslagstrener Sondre Hylland til NRK.

Han støtter Norendal hundre prosent i valget.

Støtte

– Det er hennes kropp. Har hun ikke godfølelsen, er det ingen vits. Da gjør du det ikke bra uansett, sier landslagstreneren.

Blant dem som startet var den amerikanske stjernen Jamie Anderson. Hun fikk et ublidt møte med snøen allerede i sitt første forsøk og måtte få legetilsyn i målområdet.

Anderson kom tilbake og vant konkurransen med 94,00 poeng i sitt annet av tre forsøk. Julia Marino fra USA ble nummer to og finske Enni Rukajärvi nummer tre.

Big Air neste

Silje Norendal retter fokus mot Big Air-finalen i Aspen. Den kjøres lørdag.

Mennenes Big Air-finale går allerede fredag (natt til lørdag norsk tid). Der skulle Ståle Sandbech forsvart de norske fargene, men han har valgt å trekke seg som følge av fallet han pådro seg i kvalifiseringen til slopestylekonkurransen i Aspen.

OL-håpets plass overtas av Mons Røisland.

