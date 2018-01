Ruud Tveter til Sarpsborg

NTB Sport

Tveter har en fortid i blant annet Follo, Fredrikstad og Halmstad.

– I Alexander får vi inn en sulten spiss med et høyt toppnivå. Han herjet i Superettan i 2016, men hadde et litt tyngre 2017. Vi er likevel trygge på at Alexander vil gjøre en viktig jobb for oss, sier sportssjef Thomas Berntsen til klubbens nettsted.

– Jeg hadde lyst å komme hjem til Norge igjen etter to år i Sverige. Når denne muligheten dukket opp, så var det veldig spennende. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Det er veldig spennende å få være med på et lag som jeg føler det er veldig mye positivt med, sier Ruud Tveter.

