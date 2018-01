FCK slapp Amankwaa til Hearts

NTB Sport

Det opplyste Ståle Solbakkens klubb på sitt nettsted torsdag.

Amankwaa får gå vederlagsfritt.

– Vi har besluttet ikke å forlange overgangssum. Med bare seks måneder igjen av kontrakten ville den uansett ikke blitt stor, men det gir Danny muligheten for et utenlandsopphold i Hearts, og vi ønsker ham hell og lykke til i framtiden, sier trener Solbakken.

Amankwaa spilte 99 kamper for FCK og var i tropper som vant tre seriegull og tre cupfinaler.

– Jeg drømte om et stort gjennombrudd i FCK, men skader kom i veien for det. Jeg trenger mange kamper på høyt nivå for å utvikle meg videre, og det håper jeg å få dit jeg reiser, sier spilleren selv.

