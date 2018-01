Dopingtatte Schwazers leger dømt til fengsel

NTB Sport

Pierluigi Fiorella og Giuseppe Fischetto jobbet begge for Italias friidrettsforbund. De straffes for å ha hjulpet OL-meteren på 50 kilometer fra 2008 å dope seg.

Rita Bottiglieri, som var teknisk ansvarlig i friidrettsforbundet, ble dømt til ni måneders fengsel. Alle tre dommer er strengere enn aktoratets påstand.

– Avgjørelsen bekrefter at Alex Schwazer har snakket sant, og det er en viktig for oss, sa utøverens advokat Gerhard Brandstätter.

Schwazer ble dopingtatt før London-OL i 2012 og sonet tre og et halvt års utelukkelse.

I mai 2016 ble han tatt igjen, da en prøve avgitt noen måneder tidligere ble testet om igjen med nye metoder. Han mistet Rio-OL og ble utestengt i åtte år. Schwazer hevdet at han har vært ren siden sin første dopingstraff og at han må ha blitt utsatt for sabotasje.

Under en høring i den anledning sa han at friidrettsforbundet og dets leger var klar over at han dopet seg før London-OL og hjalp ham med det. Det utløste en etterforskning som førte fram til torsdagens dom.

(©NTB)