Trener akutt syk, tysk 2.-divisjonskamp avbrutt

43-åringen ble hentet av ambulanse og sendt til sykehus i all hast. Ifølge klubben var han ved bevissthet da han ble kjørt bort. Det var stor uro rundt hans helsesituasjon, men senere meldte Kaiserslautern at Strassers liv ikke er i fare.

Kampen ble ikke ferdigspilt. Ved pause sto det 0-0.

– Som dere sikkert har fått med dere ble vår bortekamp mot Darmstadt avbrutt. Årsaken er en medisinsk hendelse. Vår sjeftrener er på vei til sykehus, tvitret Kaiserslautern.

Ifølge flere medier ble Strasser rammet av hjerteinfarkt.

Det var et viktig bunnoppgjør som ble spilt foran 17.800 tilskuere. Den tidligere storklubben Kaiserslautern er klart sist i 2. Bundesliga, Darmstadt er tredje sist.

Strasser er tidligere landslagsspiller for Luxembourg og var i en årrekke landets største fotballstjerne. Han spilte selv for Kaiserslautern i bedre tider for klubben. Han ble ansatt som hovedtrener i september i fjor, da han etterfulgte Norbert Meier.

Kaiserslautern-tilhengerne på tribunen ropte Strassers navn etter at stadionspeaker opplyste årsaken til at kampen ikke ble fullført.

– Så mye som vi elsker fotball så finnes det viktigere ting, meldte Darmstadt på Twitter.

