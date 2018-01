Myrhol om joker Sæverås: – Tror potensialet er skyhøyt

NTB Sport

Han kommer inn for Espen Christensen, som har vært norsk annenmålvakt så langt i mesterskapet.

– Jeg har ikke sett ham i kamp den svenske serien, men ser bare det potensialet han har på trening. Der tror jeg er skyhøyt. Det er også et spennende hode på gutten. Han virker sterk mentalt. Det er en god egenskap for en keeper, sier Myrhol til NTB om Sæverås.

Flytter

21 år gamle Sæverås spiller til daglig i svensk håndball, og landslagssjef Christian Berge håper å kunne dra nytte av det i oppgjøret der Norge må vinne med minst fem mål for å ha håp om å nå semifinalen i EM.

Til sommeren forlater Sæverås Sverige og flytter til Danmark og Aalborg.

Torbjørn Bergerud er Norges klare førstevalg mellom stengene, mens Christensen har vært annetvalg de siste årene.

For øvrig går Berge for de samme utespillerne som sist. Det betyr at strekkjempen Joakim Hykkerud er henvist til tribunen onsdag kveld.

Vidåpent

Fire lag kan gå videre til semifinale fra Norges pulje, og det kan bli en dramatisk kveld i Arena Zagreb.

Slår Norge Sverige med fem mål, må de norske gutta ha hjelp fra Frankrike.

Franskmennene vil trolig unngå Danmark i semifinale, og sannsynligvis kreves det minimum uavgjort mot Kroatia for å få til det.

Fransk seier sammen med minimum norsk femmålstriumf over svenskene, sender Norge videre.

