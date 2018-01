Myrhol: – Semifinalen forsvant mot Frankrike

NTB Sport

Norge var to fattige scoringer fra å gå videre fra hovedrunden. Sverige, Kroatia og Norge havnet på samme poengsum.

Dermed ble målforskjellen i de innbyrdes kampene avgjørende. Der var svenskene så vidt best og jublet for semifinale mot Danmark fredag. Frankrike slo Kroatia, vant gruppen med full pott og møter Spania i semifinale.

– Når man ser tilbake, så er det jo de ti siste minuttene mot Frankrike (åpningskampen med 31-32-tap) at semifinalebilletten ryker, sier lagkaptein Bjarte Myrhol til NTB.

Nesten

– Vi tok nok ikke godt nok vare på den muligheten vi fikk selv om vi spilte en god kamp. Vi hadde alle muligheter til å vinne med fem mål, men det gjorde vi ikke, sa keeper Bergerud til NTB.

Han slo tilbake så det ljomet med parade på parade.

– Jeg synes forsvarsspillet er veldig aggressivt. Vi får svenskene til å ta noen skudd langt utenfra. Da blir jeg matet litt og får noen enkle redninger. Det gjør at selvtilliten stiger.

Nesten

Norge måtte vinne med minimum fem mål for å ha sjansen til avansement. Det så ganske lyst ut på 9-6 før pause, og flere ganger senere flørtet Norge med å stikke fra.

Men det gikk ikke. Det ble litt for mange tekniske feil og bomskudd (tre straffer blant annet) foran glisne tribuner i Arena Zagreb. Mot slutten satset Norge også på høy risiko i jakten på mål.

– Jeg presterte ikke bra nok, det må jeg si ærlig, sa Sander Sagosen til NTB etter en kampen.

– Vi hadde sjansen, men tok den ikke. Det ble litt hakkete i angrep og ikke skarpt nok.

Rett ut

Det ble ampert etter at Jim Gottfridsson grisetaklet Sagosen i bakken og fikk rødt kort.

Norge brukte muskelberget Henrik Jakobsen mye i forsvar denne gangen. Den norske defensiven var i lengre perioder på sitt aller beste og presset Sverige knallhardt.

Med slikt forsvarsspill tidligere i mesterskapet, ville Norge trolig ha vært nesten klar for semifinale før siste kamp i hovedrunden.

Slo til

Bergerud spilte rent ut strålende i 1.-omgangen der han endte på 55 i redningsprosent.

Norge gikk opp i 9-6-ledelse. Kristian Bjørnsen kunne ha lagt på til 10-6, men bommet. Samme mann, med sin svakeste angrepsomgang på lenge, ble avblåst for teknisk feil noen sekunder før pause.

Det som kunne blitt 13-10 til Norge endte i stedet med 13-12 da svenskene scoret i siste sekund av omgangen.

Kostbart

Norge tapte to kamper i EM. Det ble 31-32 mot Frankrike i premieren og 28-32 for Kroatia lørdag. Begge ganger har landslagssjef Christian Berge sagt at hans lag nesten kastet bort seieren.

Det norske laget spilte bronsekamp i forrige EM (2016) uten å vinne den. I VM for et år siden ble det sølv for Norge etter tap for vertsnasjon Frankrike i finalen.

Nå går semifinalene fredag uten Norge. Neste sjanse kommer i VM i Tyskland og Danmark neste år. For å komme dit må Norge vinne en kvalifisering (dobbeltkamp) i juni. Trekningen skjer i Kroatia til helgen.

