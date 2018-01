Magnus Carlsen slo So i Wijk aan Zee

NTB Sport

Carlsen brukte svært lang tid på å mørne amerikaneren. De to satt ved sjakkbordet i over seks timer før partiet endte med norsk seier etter 75 trekk.

So vant fjorårets Wijk aan Zee-turneringen foran Carlsen, og han har opp gjennom årene vært en vanskelig nøtt å knekke for nordmannen.

Tårntrekket til H2 har etter hvert blitt et nøkkeltrekk i Carlsens kamper og har ført til seier for den regjerende VM-vinneren i turneringen. Kinesiske Hou Yifan tapte sin kamp mot Carlsen, og onsdag var de Sos tur til å ta «tabbetrekket» med å slå ut en hvit bonde på H2 slik at nordmannen fikk et klart overtak i stillingen.

Carlsen så seg ikke tilbake etter trekket, men brukte likevel lang tid på å avgjøre partiet.

Torsdag er det fridag, og fredag møter Carlsen Shakhryar Mamedyarov fra Aserbajdsjan med svarte brikker. Mamedyarov er i delt ledelse med Anish Giri og verdensmester Carlsen, alle med 7 poeng.

I Challenger-turneringen møtte Aryan Tari polske Michal Krasenkov med hvitt. Den unge nordmannen hadde lenge et solid overtak før partiet ebbet ut med bare kongene igjen på brettet og remis. Han står med 4,5 poeng etter 10 runder.

(©NTB)