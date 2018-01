Landin kanskje hjem til fødsel, erstatter er innkalt

NTB Sport

Kiel-målvakten har tydeligvis «timet» å bli far svært så dårlig. Danmark ble tirsdag klart for semifinale, og onsdag ble det klart at laget vinner sin gruppe. Danskene avsluttet hovedrunden med å slå Makedonia 31-20. I semifinalen venter toeren fra Zagreb-gruppen.

Fødselen ventes å skje i løpet av de nærmest dagene, melder Danmarks Håndballforbund i en pressemelding.

Flensburg-keeperen Kevin Møller overtar i så fall hans plass i troppen. Møller er ennå ikke skrevet inn, men står klar hvis Landin må forlate Kroatia.

– Jeg håper det ikke skjer noe før mandag. Hun har hatt noen veer, men termin er ikke før 6. februar, og jeg håper hun kniper igjen noen dager til, sa Landin om sin gravide kone.

Han er Danmarks førstevalg og har spilt 207 minutter så langt i EM. Lagets annenmålvakt Jannick Green har voktet målet i 124 minutter. Landins redningsprosent har bare vært beskjedne 28 prosent, mens Green har reddet 40 prosent av skuddene.

Landin avviser at tanker på den forestående fødselen har påvirket hans spill i EM.

– Straks kampen er i gang, tenker jeg bare på håndball.

