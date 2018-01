Flere særforbund og idrettskretser med mistillit til Idrettsstyret

NTB Sport

Også flere idrettskretser mangler tillit til styret, og det kan ende med et ekstraordinært ting der Tvedt og styret kan bli kastet.

– Tilbakemeldingene er tydelige. Denne situasjonen er alvorlig. Det var viktig å få dette på bordet. Og jeg har lyst til å bruke tiden fram til 2019 sammen med det sittende styret å få på plass de endringene vi har gjort, sa Tom Tvedt til NRK.

Ledelsen i Norges Idrettsforbund hadde innkalt til et informasjonsmøte med særforbundene og idrettskretsene. Golfpresident Wiig tok ordet og ga sitt forbunds klare standpunkt.

Mistillit

– Flere av sakene som har kommet opp rundt NIFs økonomiske disposisjoner, og hvordan saker er håndtert, bekymrer NGFs styre. Dette skader idrettens omdømme og tar fokus og kapasitet vekk fra viktige utfordringer som burde hatt NIFs og Idrettsstyrets fulle oppmerksomhet. Summen av dette gjør at NGFs styre ikke lenger har tillit til Idrettsstyret, sa golfpresident Marit Wiig ifølge Norskgolf.no.

Ingen av særforbundene hadde uttrykt mistillit til idrettsstyret før onsdagens møte.

Knut Bjørklund, som er leder i Troms idrettskrets sier til VG at årets ledermøte kan bli utviklet til et ekstraordinært ting dersom man får tilstrekkelig støtte for det.

Hard kritikk

– Det var et tjuetalls personer som hadde ordet. Et stort flertall av dem var svært kritiske. Åtte signaliserte, om vi tar med Finnmark som ikke tok ordet, direkte vedtak om mistillit. Så hadde du fem-seks som ga noen signaler, men som skal ha møte når de kommer hjem, sier Bjørklund til VG.

– Så hadde du sju kretser og særforbund som var halleluja i favør av NIF-ledelsen. Det var blant annet sykkelforbundet, som ligger nede med en redningsbøye, og ishockeyforbundet, samt håndball. Det er ikke noe overraskende. Oslo, Nordland og Trøndelag idrettskrets er også med i den gruppen.

Vurderer

Det er spesielt sakene rundt avsløringene om pengebruken i idrettsstyret både før og under Tom Tvedts ledelse som har ført til mistilliten.

Også Norges Snowboardforbund har ifølge VG konkludert med at det ikke har tillit til det sittende idrettsstyret.

Flere idrettskretser skal også ha uttrykt mistillit, og Norges Basketballforbund vurderer å gjøre det samme.

– Vår tillit til det sittende styret er veldig svekket. Vi vil bruke det som skjer framover til å vurdere tillit eller ikke tillit, sier basketballpresident Jan Hendrik Parmann til VG.

(©NTB)