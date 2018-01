Vålerenga signerte landslagsspiss fra Liberia

NTB Sport

Det offentliggjorde klubben tirsdag kveld på sitt nettsted.

Johnson spilte i 2015 og 2016 for Djurgården i Allsvenskan, der han var lagets toppscorer. Han gjorde det så godt at klubber som Bordeaux, Sevilla og CSKA Moskva var ute etter ham, men ble sommeren 2016 solgt til kinesiske Wuhan Zall for et betydelig beløp, angivelig 30 millioner svenske kroner.

Denne måneden ble han fristilt da den kinesiske klubben ønsket å bruke utlendingskvoten på andre spillere. Johnson vender tilbake til Europa og skal score sine mål for Vålerenga.

– Jeg føler meg hjemme allerede og skal gjøre alt for at både jeg og klubben blir stolte, sier han til vif-fotball.no.

Han kom til Oslo tirsdag kveld og gjennomgikk den medisinske testen før han signerte kontrakten.

Trener Ronny Deila har sett Johnson i aksjon flere ganger og er glad for at han er klar for Vålererenga. Han tror kraftspissen vil bli en suksess.

– Sam er en rask spiss som jobber hardt for laget, er flink til å true rom i tillegg til at han scorer mye mål. Jeg er glad for at han har valgt å signere for oss og tror våre supportere har mye å glede seg til, sier han.

Johnson har åtte landskamper og ett mål for Liberia.

(©NTB)