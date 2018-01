Kristoffersen tilbake der seiersrekka startet

NTB Sport

Søndag tok Kristoffersen sesongens første seier, da erkerival Marcel Hirscher ble slått med nesten sekundet i Kitzbühel.

Seieren var Kristoffersens 16. i karrieren, og det hele startet der han tirsdag står på startstrek. Ikke noe annet sted har han flere verdenscupseire – totalt tre ganger har han stått på toppen av pallen i Schladming – I 2014, 2016 og 2017.

– Det er der jeg har vunnet flest renn, sier han til NTB og forklarer om hvor vrien bakke som venter han torsdag.

– Det er alltid vanskelig i Schladming, det er litt halvbratt til tider. Så hvis man skal kjøre fort, må man tørre å slippe på. Men da blir også risikoen høyere, sier 23-åringen til NTB om hva som venter.

– Dønn solid

Søndag vant han endelig foran erkerival Marcel Hirscher. Kristoffersen har stått på pallen i samtlige renn denne sesongen, men det var først søndag han tok steget opp på toppen.

Men Kristoffersen tør ikke love en ny seier tirsdag.

– Jeg skal bare prøve å kjøre bra på ski, så får vi se.

Så langt denne sesongen hadde Kristoffersen tre andreplasser og tre tredjeplasser før seieren omsider kom i Kitzbühel.

– Stabilt høyt nivå, svarte Rælingen-gutten før Kitzbühel-rennet på spørsmål om hvordan han ville oppsummere sesongen så langt.

Søndag sa lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen omtrent det samme om Kristoffersen, etter at sistnevnte hadde vunnet i Kitzbühel.

– Dønn solid, han er ekstremt stabil i år. Det ser ut som han og Hirscher skal kjempe til siste slutt, både i sammenlagt-, slalåm- og storslalåmcupen i år, sa Nestvold-Haugen.

Skal angripe

– Han er en vinner, han hater å tape. For Kristoffersen er det et nederlag å bli nummer to, spesielt hvis det er bak Hirscher. Men han og Hirscher er i en egen klasse, det er de som kjemper i hvert renn. Så de har nok noe vi andre har noe å lære.

Nestvold-Haugen kjørte inn til en 12.-plass etter å ha ligget godt an halvveis ned i finaleomgangen. En liten feil mot slutten spolerte mulighetene for en god plassering. Tirsdag står også han på startstreken i Schladming.

– Jeg kjører åpenbart godt om dagen, så jeg får bare angripe igjen. Jeg får prøve å ta lærdom av det som skjedde mot slutten av rennet i Kitzbühel, sier han til NTB.

Marcel Hirscher leder verdenscupen i slalåm 99 poeng foran Kristoffersen før rennet i Schladming. I storslalåm og sammenlagt er det samme rekkefølge, men med henholdsvis 55 og 154 poeng som skiller i favør Hirscher.

Tirsdag gjør Kristoffersen nok et forsøk på å kutte avstanden til sin argeste rival.

