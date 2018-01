Jensen-dobbel ga Norge ny seier

NTB Sport

Som i fjor har Martin Sjögrens lag innledet sesongen med to seirer på spansk jord. Forhåpentligvis blir fortsettelsen atskillig bedre denne gang. I 2017 bød resten av året på fire seirer, to uavgjorte og åtte tap.

I 3-0-seieren mot Skottland fredag holdt Norge nullen for tredje gang under Sjögren. Håpet om for første gang å klare det to ganger på rad ble knust allerede etter to minutter.

Maria Thorisdottir spiller ofte med høyt risikonivå i pasningsspillet og ble hardt straffet for det da Sandra Maria Jessen snappet ballen og serverte Fanndís Fridriksdóttir, som gjorde 1-0 til Island.

Synne Jensen gjorde et godt innhopp mot Skottland og ble belønnet med startplass tirsdag. Hun presenterte seg tidlig med et godt skudd som gikk utenfor. Guro Reiten satte Islands keeper Sandra Sigurdardóttir på den første prøven, som ble bestått, og Maren Mjelde prøvde også skuddfoten uten hell.

Giftig

Første omgang så ut til å ebbe ut uten norsk scoring, men i det 41. minutt førte fint samspill til utligningen. Frida Maanum førte ballen og rullet den ut til Ingrid Moe Wold på høyresiden. Isabell Herlovsen var helt alene på motsatt side, men inne i midten fikk Jensen en tå på ballen og styrte den inn i hjørnet.

I det 61. minutt viste Stabæk-spilleren seg igjen som en giftig avslutter. Hun hogg til direkte etter en mislykket klarering av den islandske debutanten Rakel Petursdottir, og ballen føk inn i krysset.

– Det er godt å se at Synne grep sjansen da hun fikk spille fra start. Hun var mye involvert og skapte bra trykk sammen med Isabell Herlovsen på topp, sa Sjögren til fotball.no.

Det var alt Norge trengte for å ta årets annen seier. Norge hadde god kontroll defensivt etter pause. Norge hadde flere gode sjanser til å øke seiersmarginen, men bortsett fra Jensen fikk ikke spillerne til avslutningene.

Godt nytt

I fjor innledet Sjögren sin tid som norsk landslagssjef med sterke seirer mot Sverige og England i La Manga i januar. Resten av året var det lite å juble for. Norge gjorde fiasko i EM, kom på etterskudd i VM-kvalifiseringen med tap for Nederland og mistet sin største stjerne Ada Hegerberg.

I år skal laget slå tilbake, og sesongstarten var oppløftende. Det var også nyheten om at skaden som tvang stjernen Caroline Graham Hansen til å reise hjem tidlig ikke er alvorlig.

Norges første viktige kamp i år er VM-kvalifiseringskampen borte mot Nord-Irland 10. april. Norge skal også møte Irland to ganger og Slovakia borte før den sannsynligvis avgjørende hjemmekampen mot Nederland 4. september.

Norge har deltatt i alle de sju tidligere VM-sluttspillene for kvinner, men må prestere langt bedre enn i fjor om det skal bli åtte på rad.

(©NTB)