Diarra signerte for PSG

NTB Sport

Den defensive midtbanespilleren med fortid i Chelsea, Arsenal og Real Madrid vender hjem til fødebyen. Han kommer fra et kort opphold i Al Jazira i De forente arabiske emirater.

Diarra spilte fram til i fjor sommer for PSGs bitreste rival Marseille, der han hadde stor suksess og ble hentet inn i landslaget igjen, men han mistet EM på hjemmebane på grunn av en kneskade.

– Jeg er veldig glad for å signere for min hjembys klubb. Paris Saint-Germain betyr mye for meg, og med den internasjonale dimensjonen klubben har fått de siste årene er det alle spilleres drøm å komme hit. Jeg er heldig som får leve den drømmen, sa Diarra.

Han kommer vederlagsfritt fra Al Jazira.

PSG er under press fra UEFA for å selge spillere etter å ha brukt 402 millioner euro på Neymar og Kylian Mbappé i fjor. Klubben mistenkes for brudd på reglene om økonomisk fair play.

(©NTB)