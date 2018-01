Zuccarello-assist i nytt Rangers-tap

NTB Sport

Nederlaget var klubbens andre strake i den nordamerikanske hockeyligaen. Fredag ble det 1-3-tap for formlaget Colorado Avalanche på bortebane i Denver.

Søndag var Zuccarello og hans lagkamerater på besøk i Los Angeles. Det så en periode ut til å sende laget tilbake på vinnersporet.

Åpningsperioden ble preget av bortedominans, og allerede etter snaue fire minutters spill tok Rangers ledelsen ved David Desharnais.

Litt mer enn tre minutter senere var duket for 2-0. Mats Zuccarello fikk notert en målgivende pasning da Jimmy Vesey doblet ledelsen. Da så det unektelig lyst ut med tanke på hjemmeseier i New York.

Trøbbel i undertall

Kanskje snek den tanken seg inn i hodet på Zuccarello og hans lagkamerater også. I midtperioden endret i hvert fall kampen karakter. Hjemmelaget overtok initiativet og fikk belønning for det.

Rangers ble på sin side straffet hardt for å ha pådratt seg flere utvisninger.

Kun 30 sekunder var spilt da Jake Muzzin reduserte til 1-2 i overtallsspill, og den tidlige scoringen satte tonen for fortsettelsen. Michael Amadio utlignet etter seks minutter og 13 sekunders spill, og rett etter at halve perioden var spilt, var kampen snudd.

Tanner Pearson satte inn 3-2-målet som skulle vise seg å bli avgjørende.

Alle de tre Kings-scoringene kom etter at Rangers var redusert til én mann mindre på isen.

– Det var undertallsspillet som sviktet oss i dag, fastslo trener Alain Vigneault etter kampen.

Oppgitt Lundqvist

Han fikk støtte av målvakt Henrik Lundqvist.

– Du trenger ikke være så veldig smart for å se hva som gjorde at vi tapte denne kampen. Vi klarte ikke å ri av utvisningene, og jeg har en del av det ansvaret, sa svensken, som sto for 26 redninger i kampen.

Tredje periode så lenge ut til å ende uten scoringer, men i sluttsekundene tok Rangers ut keeper Lundqvist. Det endte med at Trevor Lewis satte pucken i det tomme målet til 4-2 for Kings.

Dermed fortsetter Rangers' ujevne form. New York-klubben ligger nå på åttendeplass i Eastern Conference.

