Skuffet Tottenham-sjef tviler på januarkjøp

NTB Sport

Pochettino og hans mannskap måtte nøye seg med et skuffende 1-1-resultat mot Southampton i Premier League søndag. Lyspunktet var at måltyven Harry Kane scoret sitt mål nummer 99 på øverste nivå i engelsk fotball.

Britiske medier har spekulert i at Real Madrid kan komme til å legge rundt to milliarder kroner på bordet for å sikre seg Tottenham-spissen i januarvinduet. Det er manager Pochettino lite villig til å snakke om.

– Jeg vil ikke kommentere rykter, for hvis jeg gir informasjon om ett rykte, må gjøre jeg det på alle pressekonferanser. Det er ikke min sak å snakke om rykter, sier han.

Argentineren tviler på at han selv kommer til å være aktiv før overgangsvinduet stenger ved utgangen av måneden.

– Sånt tenker jeg ikke på. Jeg vet veldig godt at det blir vanskelig å tilføre spillergruppen kvalitet i denne perioden. Dersom noe skulle skje, og hvis alt ligger til rette for å signere en spiller, så kanskje. Men jeg er rolig, sier Pochettino.

Han legger samtidig ikke skjul på at søndagens resultat ble en skuffelse. Skylden for at det kun ble ett poeng legger han på eget lags prestasjoner.

– Kampen var jevn. All honnør til Southampton som kjempet og spilte bra. Til sjuende og sist var resultatet rettferdig, oppsummerer Tottenham-sjefen.

London-klubben måtte klare seg uten Christian Eriksen og keeper Hugo Lloris søndag. Begge var syke.

(©NTB)