Hoppjentene holdes på pinebenken, guttas OL-uttak utsatt

NTB Sport

Silje Opseth og Anna Odine Strøms OL-skjebne er ikke avklart. Fortsatt kan det bli tre norske hoppjenter i vinterlekene.

– De holdes på pinebenken, medgir hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Opseth har sikret kvoteplass i OL, men lagvenninnen Strøm har flere verdenscuppoeng. Nå øyner hoppernes sportssjef en bakvei inn i Pyeongchang-OL for å begge jentene med sammen med verdenscupleder Maren Lundby.

– Det er ikke bare opp til oss selv. Det avhenger av hvor mange hoppere de ulike nasjonene tar ut. Vi ser listen over de 35 som skal til OL fylles opp fortløpende. Trolig er den ikke full før til helgen. Nå handler det om hvor mange de ulike nasjonene tar ut. Vi håper det blir en åpning for å få med en tredje hoppjente til OL, sier Bråthen.

Senest tirsdag må hopp levere inn sin innstilling til Olympiatoppen. Det som taler mot Strøm, er at hun i utgangspunktet ikke har kommet inn på OL-kvoten. Verken Opseth eller Strøm har plasseringer i verdenscupen innenfor Olympiatoppens krav (12.-plass), men lekene i Sør-Korea vil være svært nyttig erfaring. I tillegg har Bråthen et sterkt ønske om at Lundby skal få selskap av minst én lagvenninne under OL.

Granerud og Lindvik testes

På herresiden er uttaket utsatt til etter lørdagens verdenscuprenn i Zakopane.

– Vi har fem hoppere som har presterte veldig bra, men vi ønsker å teste Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik i mer normale bakker etter to helger med skiflyging. Vi vil at folk skal holde seg på tå hev så lenge som mulig. Vi har ambisjoner om å gjøre store ting i vinter, sier Bråthen.

Han minner om at norsk hopphistorie er full av outsidere som har kommet inn i mesterskap og imponert voldsomt.

– Du har Tommy Ingebrigtsen, verdensmester i 1995, og Rune Olijnyk, VM-toer i 1991, som to gode eksempler, sier Bråthen.

Likevel tyder det meste på at Daniel-André Tande, Johann Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Anders Fannemel får reise til Pyeongchang.

Granerud er dog en outsider som ikke skal utelukkes, siden han blir regnet som en av Norges beste normalbakkehoppere.

(©NTB)