Fransk skremmeskudd i EM, lekte seg med Serbia

Seieren gjør at franskmennene så godt som er sikret semifinaleplass før kampen mot Kroatia onsdag. Frankrike kan til og med tåle et solid tap der og bli blant de to beste i puljen og avansere.

Det var spill av mesterklasse i førsteomgangen som ga 19-12-ledelse til Frankrike. Nikola Karabatic briljerte og viste at han i en alder av 33 år, fortsatt er i en egen liga.

Franskmennene har fem seirer på fem kamper hittil i mesterskapet og er eneste lag uten poengtap.

Keeper Vincent Gérard pådro seg en skade i den ene tommelen i førsteomgangen og kunne ikke fortsette. Det er uklart om Frankrike henter inn reserven, superveteran Thierry Omeyer, i troppen.

