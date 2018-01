Byttehandelen bekreftet: Alexis Sánchez til United, Mkhitaryan klar for Arsenal

NTB Sport

Sánchez har skrevet under for fire og et halvt år. Chileneren har i lang tid vært på vei vekk fra Arsenal.

– Jeg er overveldet over å gå til verdens største klubb. Jeg er veldig stolt over å bli den første chilenske spilleren noensinne som spiller for Uniteds førstelag. Jeg håper jeg kan vise fansen over hele verden hvorfor klubben har ønsket å hente meg hit, sier Sanchez.

– Muligheten til å spille på et legendarisk stadion og jobbe sammen med José Mourinho, var noe jeg ikke kunne avslå, fortsetter Uniteds nyervervelse.

Var ønsket i City

Manchester City var lenge med i jakten på 29-åringen, men trakk seg angivelig fordi man ikke ønske å sprenge klubbens lønnstak.

I United får Sanchez ifølge britiske medier en ukelønn på over 5 millioner kroner.

Sánchez har imponert i Arsenal etter at han ble hentet fra Barcelona for 30 millioner pund i 2014. Totalt ble det 80 mål for «Gunners».

Stjernespillerens kontrakt med Arsenal gikk ut etter sesongen, og dermed har United kunnet sikre seg spilleren til en langt hyggeligere pris enn markedspris.

Sist sommer var Sánchez nær en overgang til byrival Manchester City for 60 millioner pund.

Sánchez har ikke imponert like mye denne sesongen. I 2016/17-sesongen scoret han hele 24 mål på 38 kamper (snitt på 0,63 mål per kamp). Denne sesongen er det bare blitt sju mål på 19 kamper (0,37).

Mkhitaryan, som også er 29 år gammel, kom til United fra Borussia Dortmund for 26,3 millioner pund i 2016. Han slo aldri helt til på Old Trafford.

Manager José Mourinho uttalte seg tidligere i sesongen kritisk om armeneren.

Ros fra Wenger

I London håper man at Mkhitaryan skal få et løft etter klubbskiftet.

– Henrikh er en komplett spiller. Han skaper sjanser, forsvarer seg godt og nedlegger store distanser (med sine løp), sier Arsenal-manager Arsène Wenger.

– Jeg veldig glad for at denne overgangen gikk i boks. Jeg er veldig glad for å være her. Det er en drøm som går i oppfyllelse, for jeg har alltid drømt om å spille for Arsenal. Nå som jeg er her, skal jeg gjøre alt jeg kan for å skape historie, sier Mkhitaryan.

(©NTB)