Nordkoreansk delegasjon inspiserer OL-arenaer

NTB Sport

Det er første gang på fire år at representanter for den nordkoreanske staten er på offisielt besøk i nabolandet.

Med i delegasjonen, som ankom søndag, er også frontfiguren i et svært populært jenteband, Hyon Song Wol. Hun leder gruppen med artister som skal opptre under OL og skal etter planen opptre to ganger selv.

Formålet med søndagens reise er i første omgang å kikke nærmere på arenaene hvor de kulturelle innslagene skal foregå.

I tillegg til det kunstneriske bidraget, har den Den internasjonale olympiske komité (IOC) bekreftet at Nord-Korea også sender 22 utøvere til OL. Naboene vil gå samlet på OL-åpningen.

(©NTB)