Nadal ble for sterk for Ruuds overmann

NTB Sport

Selv om kampen bare varte fire sett holdt spillerne på i over fire timer under tøffe forhold. Nadal tok det første settet 6-3. Men den lille, fotrappe argentineren utlignet med 7-4 i tiebreak. Schwartzman er en av de korteste i ATP-sirkuset med sine 167 centimeter.

De neste settene tok Nadal seg av med 6-3 i begge, men det ble en langvarig affære.

– Det var litt av en kamp, mot en god venn. Dette var min første store kamp i 2018, og det gir meg mye selvtillit å vite at jeg kan holde på i nesten fire timer med høy intensitet. Det er jeg glad for, sa Nadal.

– Selvsagt er det bedre å vinne på to timer enn på fire. Det var en bra test for meg, sa Nadal, som med en plass i kvartfinalen er sikret å være verdensener etter Australian Open.

Dimitrov på gang

Neste motstander for Nadal blir fjorårets Wimbledon-finalist Marin Cilic. Kroaten vant sin 100. seier i Grand Slam-turneringer da han slo spanske Pablo Carreño-Busta 3-1. Han hadde 20 serveess i kampen.

3.-seedede Grigor Dimitrov er også kvartfinaleklar. Han slukket det siste hjemmehåpet ved å slå australske Nick Kyrgios i fire sett. Bulgareren tok alle sine tre settseirer i tiebreak.

– Det handlet bare om noen få poeng, men Grigor har ennå ikke funnet sin beste form, og det er ganske skremmende. Om han finner den kan han vinne hele turneringen, sa Kyrgios.

Dimitrov møter den useedede briten Kyle Edmund i kvartfinalen.

Wozniacki nytter sjansen

I kvinneklassen tok danske Caroline Wozniacki et nytt steg mot det som kan bli hennes første Grand Slam-tittel. Søndag slo hun Magdalena Rybarikova 6-3, 6-0.

– Det var en fin kamp. Jeg spilte godt og aggressivt, sa Wozniacki, som akter å utnytte ekstrasjansen hun fikk etter at hun i 2. runde lå under 1-5 mot Jana Fett og hadde to matchballer mot seg. Hun er i kvartfinale i Melbourne for første gang siden 2012.

I kvartfinalen møter hun Carla Suarez-Navarro, som søndag sto for et eget mirakelcomeback da hun lå under 4-6, 1-4 mot Anett Kontaveit før hun vendte kampen og vant 4-6, 6-4, 8-6.

Jelina Svitolina og Elise Mertens løste også kvartfinalebillett søndag.

(©NTB)